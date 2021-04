Pfizer vai entregar 1 milhão de doses no dia 29. Somente capitais vão receber

A informação partiu do secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. De acordo com o dirigente, as unidades estão sendo importadas do laboratório da Pfizer na Bélgica. Nesta primeira remessa, as doses serão distribuídas apenas às 27 capitais do País edit

247 - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, confirmou na manhã desta sexta-feira (23) que um milhão de doses da vacina Pfizer contra a Covid-19, compradas pelo governo federal, chegarão na próxima quinta-feira (29) ao aeroporto de Viracopos, em São Paulo. As unidades começam a ser distribuídas na sexta-feira (30). De acordo com o dirigente, as unidades estão sendo importadas do laboratório da Pfizer na Bélgica.

Nesta primeira remessa, as doses serão distribuídas apenas às 27 capitais do País, porque as outras cidades ainda não têm estrutura suficiente para armazenar os fármacos. A informação foi publicada pelo site Metrópoles.

O secretário disse que o Programa Nacional de Imunização (PNI) está estudando a ampliação das entregas para outros municípios.

"A Pfizer tem uma característica de armazenagem peculiar. Nesse primeiro momento, a vacina vai ser distribuída para as 27 capitais brasileiras e, em um momento futuro, a gente vai preparar a infraestrutura dos demais municípios para que eles também recebam essas vacinas", disse.

