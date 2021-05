Pimenta diz que Queiroga deve se demitir para não ser julgado em tribunais penais internacionais

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) alertou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a única alternativa que lhe resta é a demissão. Caso contrário, ele acabará sendo julgado no Tribunal Penal Internacional por genocídio. Saiba mais sobre a nova convocação e confira o vídeo:

BRASÍLIA (Reuters) - A CPI da Covid no Senado aprovou nesta quarta-feira a reconvocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de seu antecessor no cargo, Eduardo Pazuello, e ainda pedidos de depoimentos de ex-funcionários da pasta e da Presidência, além de empresário, para aprofundar suas investigações sobre suposto aconselhamento paralelo ao presidente Jair Bolsonaro e sobre sua ingerência na Saúde.

Integram a lista de convocados o ex-assessor da Presidência da República, Arthur Weintraub, para que explique gabinete de aconselhamento paralelo a Bolsonaro sobre o enfrentamento à pandemia. Ainda nessa linha de investigação, o empresário Carlos Wizard Martins, que também integraria o grupo extraoficial de aconselhamento ao presidente, também foi convocado.

A ex-titular da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde Luana Araújo também foi convocada, para que explique os motivos de sua saída do cargo após cerca de uma semana efetiva. A suspeita é que ela tenha deixado o posto por não aceitar se submeter às orientações vindas do Palácio do Planalto.

Pouco antes, senadores aprovaram requerimentos de convocação a uma série de governadores. O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ponderou que pelas regras constitucionais e regimentais não cabe ao Congresso Nacional convocar governadores, deputados, senadores e presidente da República.

Argumentou, ainda, que se a CPI iria abrir o precedente para convocar governadores, teria de abrir a mesma brecha a outros casos. O senador é autor de requerimento de convocação do presidente da República, mas o pedido não foi colocado em votação pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM).

Parlamentares governistas, por sua vez, pressionaram pela convocação do pastor Silas Malafaia, sob o argumento que ele presta conselhos a Bolsonaro. O pedido de convocação também não foi colocado em votação.

