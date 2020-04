Portugal tem aumento recorde de casos de coronavírus e governo propõe extensão da quarentena

247 - Portugal registou nesta sexta-feira um total de mais de 15.400 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, um aumento recorde de 10,9% em relação ao dia anterior, segundo informações divulgadas no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). As mortes por Covid-19 no país ibérico também aumentaram, chegando a 435 hoje, 26 a mais do que na quinta-feira.

Por outro lado, ainda segundo o boletim epidemiológico da DGS, o número de pessoas internadas em tratamento intensivo voltou a diminuir (menos 26 doentes) pelo terceiro dia consecutivo. Agora elas são 226 ao todo, de um contingente de 1.1179 pessoas internadas.

