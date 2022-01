Pouco antes de morrer, comediante escreve ao irmão dizendo-se arrependido de não tomar vacina contra Covid

Apoie o 247

ICL

247 - O comediante Christian Cabrera morreu por complicações da Covid-19 nos Estados Unidos no último dia 21 de janeiro. Alguns dias antes de morrer, aos 40 anos, escreveu para o irmão que se arrependia de não ter se vacinado.

Em uma mensagem de texto durante sua internação, Christian escreveu para Jino relatando dificuldade na respiração. Ele contraiu pneumonia nos dois pulmões em decorrência da Covid: "Não consigo respirar de novo. Eu realmente me arrependo de não ter tomado a vacina. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu tomaria para salvar minha vida. Estou lutando por minha vida aqui e queria que tivesse me vacinado. Está muito doloroso hoje, muito difícil de respirar. Falamos mais tarde".

O comediante contraiu o vírus depois do Natal e foi internado no começo de janeiro no hospital Sherman Oaks, em Los Angeles. No dia 14, ele escreveu uma mensagem em sua rede social dizendo que, a partir daquele dia, precisaria de oxigênio pois não conseguia mais respirar sozinho.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE

PUBLICIDADE