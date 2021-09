Prática da Prevent Senior com “pacientes cobaias” causa perplexidade nas redes: “holocausto em pleno 2021”

Apoie o 247

247 - Internautas estão perplexos desde que veio à tona denúncias feitas por médicos à CPI da Covid de que a rede Prevent Senior realizou um esquema de aplicação de cloroquina em pacientes para “um estudo”, sem o consentimento dos mesmos. Além disso, 9 mortes foram ocultadas pelo hospital, que obrigava seus profissionais a aplicarem o medicamento em pacientes em longa escala, como num plano de metas de vendas.

A pesquisa foi divulgada e enaltecida por Jair Bolsonaro (sem partido), como exemplo de sucesso do uso da hidroxicloroquina.

Os internautas comparam a prática do plano de saúde com o holocausto promovido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Nos campos de concentração, vários "experimentos", com requintes de tortuta, eram realizados com os judeus.

Veja a repercussão:

O bom de ver os crimes da Prevent Senior expostos é que junto com ela caem os influencers bolsonaristas TODOS, que fizeram um ano e meio de propaganda gratuita desses filhotes de Mengele aí — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) September 16, 2021

Imagina PAGAR um plano de saúde que pode te usar em TESTES! Se você morrer simplesmente alteram o prontuário.



E tudo isso com apoio direto do PRESIDENTE DA REPÚBLICA!!



E tudo isso com apoio direto do PRESIDENTE DA REPÚBLICA!!

Essa é a denúncia contra a Prevent Senior!





Vejam só o "estudo" da Prevent Senior sendo enfaticamente defendido por um dos garotos de recado do bolsonarismo lá em 2020. O rapaz chega a se indignar com os pacientes que se recusaram a participar da experiência macabra. Quantas vidas não poderiam ter sido poupadas? pic.twitter.com/GjQYZkhNa3 — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) September 16, 2021

Bolsonaro mandou suspender vacina de adolescentes e seu ministro baixou a cabeça



Bolsonaro mandou suspender vacina de adolescentes e seu ministro baixou a cabeça

Bolsonaro mandou Prevent Senior pesquisar cloroquina, e pacientes foram feitos de cobaias, mortos ocultados

ABSURDO: Médicos da Prevent Senior tinham meta para receitar kit Covid e até enfermeiros assinavam prontuário. A jornalista Chloé Pinheiro denunciou que a Prevent Senior chegou a colocar falsos pacientes para espionar os médicos e ver se eles estavam prescrevendo o KIT. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) September 16, 2021

