'Precisamos cuidar também da depressão dos idosos', alerta médico geriatra

247 - O médico geriatra Leandro Minozzo falou à TV 247 sobre a necessidade de cuidar da saúde mental dos idosos durante a quarentena motivada pela pandemia de coronavírus. Apesar de reforçar a importância do isolamento social, o médico recomendou que familiares entrem em contato via tecnologia ou até mesmo se encontrem com os idosos a uma distância segura.

Para Minozzo, a saúde mental dos mais velhos deve ser o próximo aspecto da quarentena a ser pensado. “Saúde mental dos idosos agora e como eles vão ser cuidados é o próximo passo da informação. O primeiro passo a gente deu, no Brasil todo. Até agora a gente informou que é um problema sério, a partir de agora a gente vai ter que começar a informar alternativas, o que olhar, novas rotinas, porque nos próximos meses vai ser essa a tônica com os idosos. Eles vão sofrer muito com depressão e falta de assistência”.

O geriatra recomendou que sejam feitas visitas ao idosos para entretê-los, mas sempre adotando as práticas de prevenção necessárias e mantendo uma distância segura para não infectá-los. “Acho importante o contato com as pessoas, que os familiares tentem através da tecnologia, ou se não tiverem tecnologia ir até ao encontro dos idosos que estão isolados, isso é um detalhe importante. Se o idoso mora em uma casa, ele coloca uma cadeira para você sentar e outra a 3 metros, longe, não tem motivo disso não acontecer. Tu pode conversar com a pessoa, não precisa manter esse isolamento total. As pessoas têm conseguido ficar em casa eu acho, mas muitas vezes vai ser necessário ter esse contato com os idosos porque se não o problema psicológico é maior”.

A esse público de risco, o médico receitou que procurem alguma tarefa para ocupar os dias de quarentena. “Idoso tem que ter alguma ocupação, precisa ter isso, faz parte da vida. O que ajuda muito os idosos a superar a depressão ou não entrar em depressão é eles se sentirem úteis de alguma maneira ajudando os outros. É interessante o familiar e o idoso perceberem isso”.

