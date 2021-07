Prefeitura de SP admite que transmissão comunitária da variante delta já pode estar acontecendo

Foram detectados indícios de transmissão comunitária da variante delta do novo coronavírus em São Paulo edit

247 - A Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde), da Prefeitura de São Paulo, afirma que existem indícios de que o paciente com a variante delta do novo coronavírus identificado na capital paulista foi infectado por transmissão comunitária.

O primeiro caso de um morador na cidade de São Paulo com a cepa de origem indiana foi confirmado na noite de segunda-feira (5) pela Secretaria Municipal da Saúde. Trata-se de um homem de 45 anos, que teve sintomas leves da Covid-19.

O caso está sob investigação, informa a Folha de S.Paulo. De acordo com a Secretaria da Saúde, o paciente afirmou que trabalha em casa, disse não ter viajado e negou que teve contato com outras pessoas que tenham viajado. A Covisa avalia a possibilidade de que a transmissão tenha ocorrido na própria região ou comunidade onde o paciente reside. Outras três pessoas (mulher, filho e enteado), que moram com o paciente, também apresentaram sintomas na mesma época.

