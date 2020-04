Premiê russo testa positivo para o novo coronavírus

Temporariamente, segundo Mishustin, as atividades do cargo ficarão sob a responsabilidade de seu vice, Andrei Belousov edit

Sputnik - O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, informou nesta quinta-feira (30) que ele está infectado pela COVID-19 e, assim, precisará se afastar de suas funções para tratar a doença.

Temporariamente, segundo Mishustin, as atividades do cargo ficarão sob a responsabilidade de seu vice, Andrei Belousov. O premiê, no entanto, tentará manter a comunicação com sua equipe durante esse período de afastamento.

Mishustin sugeriu ao presidente russo, Vladmir Putin, que Belousov seja apontado como primeiro-ministro em exercício até que o titular do cargo esteja recuperado e se sentindo bem para retomar suas funções. O chefe de Estado, por sua vez, aceitou a candidatura do vice-premiê, mas destacou que todas as decisões cruciais sobre medidas de apoio à economia russa durante a crise da COVID-19 deverão ser discutidas com Mishustin antes de sua implementação.

