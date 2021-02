Primeira pessoa vacinada na Bahia pega Covid-19 antes de tomar 2ª dose

Médicos esclarecem que para ocorrer a imunização a pessoa precisa receber as duas doses da vacina e respeitar a "janela imunológica", período que o organismo precisa para reagir ao imunizante edit

247 - A primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid na Bahia, a enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 anos, foi diagnosticada com a doença. Ela foi vacinada em 19 de janeiro, mas contraiu a doença antes de receber a segunda dose. A informação é do Bahia Notícias.

Segundo a infectologista Ceuci Nunes, Angélica receberia a dose de reforço na última terça-feira (16), mas entre os dias 12 e 13 de fevereiro ela começou a sentir os sintomas do coronavírus. “Ela está bem, está usando pouco oxigênio, mas quando se movimenta fica um pouquinho desconfortável, por isso ela está sendo mantida ainda no hospital”, contou a médica, em entrevista ao Jornal da Manhã desta terça-feira (23).

A médica esclareceu que para ocorrer a imunização a pessoa precisa receber as duas doses da vacina e respeitar a "janela imunológica", como é chamado o período que o organismo precisa para reagir ao imunizante, produzindo os anticorpos contra a doença. De acordo com Ceuci, no caso da vacina contra a Covid-19, se está considerando uma janela de cerca de 20 dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.