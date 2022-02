Protestos contra restrições da covid se aprofundam no Canadá

Apoie o 247

TORONTO/OTTAWA (Reuters) - Milhares de pessoas protestaram em cidades canadenses, incluindo o centro financeiro de Toronto, neste sábado, enquanto protestos pacíficos, mas barulhentos, contra os mandatos de vacinas se espalharam de Ottawa, a capital.

O "Comboio da Liberdade" começou como um movimento contra uma exigência de vacina canadense para caminhoneiros transfronteiriços, mas se transformou em um ponto de encontro contra as medidas de saúde pública e o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau.

“Estamos todos cansados ​​dos mandatos, da intimidação, de viver em uma grande prisão”, disse Robert, um manifestante de Toronto que não deu seu sobrenome. "Nós só queremos voltar ao normal sem ter que levar nas veias o veneno que eles chamam de vacinas."

Os manifestantes fecharam o centro de Ottawa nos últimos oito dias, com alguns participantes agitando bandeiras confederadas ou nazistas e alguns dizendo que queriam dissolver o governo do Canadá.

"Os manifestantes em Ottawa defenderam seu ponto de vista. O país inteiro ouviu seu ponto de vista", disse o ministro dos Transportes, Omar Alghabra, que instou os manifestantes a "ir para casa e envolver autoridades eleitas".

A polícia de Ottawa disse que acusações de crimes de ódio foram feitas contra quatro pessoas e estão investigando ameaças contra figuras públicas em conjunto com o Federal Bureau of Investigation dos EUA.

O bloqueio bem organizado, que a polícia diz ter dependido parcialmente do financiamento de simpatizantes nos Estados Unidos, fez com que os manifestantes trouxessem saunas portáteis no sábado para combater as temperaturas frias.

Um homem atravessou a área a cavalo, carregando uma bandeira de Trump, mostraram vídeos de mídia social. O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, se manifestou em apoio aos caminhoneiros contra "as políticas duras do lunático de extrema esquerda Justin Trudeau, que destruiu o Canadá com mandatos insanos de COVID".

O GoFundMe derrubou a página de doações do Freedom Convoy na sexta-feira, dizendo que violava os termos de serviço da plataforma devido a atividades ilegais. O grupo arrecadou cerca de C$ 10,1 milhões.