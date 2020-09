Próximo aos 140 mil mortos, Brasil registra 818 óbitos pela Covid-19

247 - De acordo com os dados reunidos até as 20h desta quinta-feira, 24, a média de mortes nos últimos sete dias é de 693. Aceleração das mortes chegou a cair, mas retornou para o patamar de estabilidade.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a média ainda está em patamares elevados. Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais."