PT pede ao Congresso campanha publicitária nacional sobre vacinação

Parlamentares do partido reafirmaram aos presidentes das duas casas a necessidade de se iniciar a vacinação o mais rápido possível, assim como a de incluir o Brasil no movimento mundial de combate à Covid-19 edit

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou nesta quarta-feira (14) um pedido aos presidentes da Câmara e do Senado para a criação de uma campanha publicitária de âmbito nacional conscientizando a população sobre a vacinação contra a Covid-19.

No documento assinado pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann (PR), é levantada a necessidade de incluir o Brasil no movimento mundial pela vacina, assim como a de se iniciar a vacinação o mais rápido possível.

O documento nota ainda que o tema tem "sofrido grande ataque, inclusive por parte do Presidente da República, gerando receio em parcela da população que passou a ter dúvidas quanto à eficácia e à segurança da imunização”.

As informações são do site do PT.

