Quando a Covid-19 foi detectada pela primeira vez nos Estados Unidos?

As acusações dos EUA à China sobre a origem do novo coronavírus despertam críticas na mídia asiática edit

247 - "Enquanto o mundo luta com a variante Delta da Covid-19, altamente contagiosa, os Estados Unidos estão mais uma vez revivendo as discussões sobre a possível origem do vírus, insistindo que pode ter vazado de um laboratório em Wuhan, China", escreve o jornalista Charlie V. Manalo, no jornal filipino Manila Standard.

O jornalista reproduz a informação constante em um artigo postado no site do Diário do Povo na internet, dando conta de que em maio passado, a Casa Branca, em sua página de mídia social ordenou que as agências de inteligência dos EUA redobrem seus esforços para investigar a origem da Covid-19 e pediu um relatório em 90 dias.

"O New York Times chegou a informar que políticos americanos, incluindo o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, impuseram pressão sobre os departamentos de inteligência, instando-os a encontrar evidências para a alegação de que 'o novo coronavírus vazou de um laboratório em China' ", lembra o jornalista filipino.

"Curiosamente, o renascimento das discussões nos Estados Unidos com relação à possível origem do vírus da Covid-19 ocorre alguns meses depois que a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório em março deste ano, sobre o rastreamento global das origens do novo coronavírus, após uma investigação conjunta com a China, que afirmou claramente que o vazamento do vírus de um laboratório é 'extremamente improvável' ”.

"Outro artigo datado de 5 de julho, vindo de 24 especialistas médicos que foi publicado no The Lancet, declarou que atualmente não há evidências científicas para apoiar a alegação de que o vírus da Covid-19 foi 'vazado de um laboratório chinês' ".

Charlie V. Manalo questiona: "Então, por que os EUA ainda insistem em divulgar a alegação de que 'o vírus se originou de um laboratório chinês' e em lançar outra rodada de rastreamento da origem do vírus? Quem está politizando a origem do vírus?"

Ele próprio dá as pistas para encontrar a resposta; "Bem, talvez porque quanto mais se está estabelecendo que o vírus não se originou de um laboratório de Wuhan, mais parece que segue a trilha da Gripe Espanhola que assolou o mundo há cem anos atrás. Assim como a gripe espanhola, parece que a Covid-19 pode traçar sua origem em solo americano".

O artigo do Diário do Povo on line, lembra Manalo, afirma que em julho de 2019, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA emitiram uma ordem para interromper a pesquisa em Fort Detrick, quando naquela época “uma doença respiratória de causa desconhecida foi relatada em uma comunidade de aposentados a cerca de uma hora de carro da base de pesquisa, e vários milhares de casos de pneumonia com sintomas extremamente semelhantes aos da pneumonia de Covid-19 foram relatados em vários estados dos EUA".

"Curiosamente, o artigo afirma que de janeiro a agosto de 2019, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA apresentou um cenário chamado 'Contágio Carmesim' que simulava um surto fictício envolvendo um grupo de turistas que visitavam a China. Eles então foram infectados e voaram para vários países, incluindo os EUA".

"Em outubro de 2019, um exercício de pandemia de alto nível denominado Evento 201 foi apresentado por algumas organizações dos EUA, que simularam um cenário em que um vírus fictício que causava sintomas mais graves do que a síndrome respiratória e era transmitido pelas vias aéreas, resultava em uma pandemia".

"Além disso, entre 13 de dezembro de 2019 e 17 de janeiro de 2020, mesmo antes de o primeiro caso de Covid-19 ser relatado na China, pesquisadores do CDC testaram mais de 7.000 amostras de sangue coletadas em 9 estados nos EUA, 106 das quais continham anticorpos para o novo coronavírus".

"Daí a pergunta: Quando a Covid-19 realmente estourou nos Estados Unidos?

"Em 11 de janeiro de 2020, o ex-presidente dos EUA Donald Trump disse que os EUA começaram a desenvolver uma vacina contra o temido vírus. E em 16 de março de 2020, o NIH anunciou que o primeiro teste humano da vacina experimental da Moderna Inc. contra a Covid-19 já havia começado".

Para o jornalista filipino, a conclusão é óbvia: "Afinal, evidências circunstanciais apontam para os EUA como os primeiros a brincar com o referido vírus".

Leia o original na íntegra

