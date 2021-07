Queiroga afirma que deve reduzir intervalo entre doses da vacina da Pfizer para 21 dias

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que é "muito provável" que a pasta reduza o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer para 21 dias, ao invés dos 3 meses previstos pelas recomendações atuais. A informação é da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

O intervalo de 3 meses foi adotado como forma de garantir uma maior imunização da população com a primeira dose. 21 dias é o tempo previsto na bula da vacina da Pfizer.

"Naquele momento, não tínhamos certeza da quantidade de doses de Pfizer que teríamos neste ano e optamos por ampliar o número de vacinados com a primeira dose. Mas agora temos segurança nas entregas e dependemos apenas da finalização do estudo sobre a logística de distribuição interna dos imunizantes para bater o martelo sobre a redução do intervalo da Pfizer para 21 dias", afirmou o ministro. "As simulações de logística já estão sendo finalizadas".

Queiroga disse que uma decisão deve ser tomada "em breve". Ele ressaltou que a palavra final será dos técnicos e dos coordenadores do Programa Nacional de Vacinação (PNI).

Até dezembro deste ano, segundo o ministro, a Pfizer deve entregar mais 100 milhões de doses ao Brasil.

