“Queiroga foi criminoso, superou Pazuello”, diz médico Arruda Bastos sobre vacinação infantil

247 - O médico Arruda Bastos, em entrevista à TV 247, criticou as declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, contra a vacinação de crianças. Para ele, Queiroga supera até mesmo o ex-ministro Eduardo Pazuello em grau de desumanidade.

Queiroga vinculou a vacina pediátrica à prescrição médica, o que foi rejeitado pelos estados, e disse que mortes de crianças por Covid não pedem "decisões emergenciais".

"Pensei que depois do Pazuello nós não íamos encontrar um ministro com um perfil ainda pior, mas o Queiroga superou. Participei de vários programas na era Pazuello, e criticava tanto o ministro, e, inclusive, continuo criticando", disse Arruda Bastos.

"Essa fala do ministro, dentre outras tantas, é a mais criminosa, porque bastava que houvesse um óbito. Nós não vamos vacinar crianças contra poliomielite só quando tiver um óbito. Poliomielite faz muito tempo que não tem. Vacinamos as crianças para erradicar e manter erradicada as doenças", explicou.

