Queiroga quer fim de testes de Covid e liberação do uso de máscaras por turistas até o final da semana

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pretende recomendar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e retirar a exigência de teste de Covid-19 para os turistas vacinados que chegam ao Brasil até o final desta semana.

“Até o fim da semana, vamos deliberar sobre o posicionamento da Anvisa na questão das fronteiras e sobre a questão do uso de máscaras nas repartições públicas e no trabalho. Vamos harmonizar essas ações que já ocorrem em estados e municípios”, afirmou Queiroga, admitindo que a “tendência” é liberar máscaras e testes de Covid”, disse Queiroga à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE