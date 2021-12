Queiroga vira "Queirodes" nas redes sociais por obstruir vacinação infantil

Apoie o 247

ICL

247 – "Eis que a figura abjeta do Herodes bíblico ressurge em 2021, perto do Natal. O rei judeu da antiguidade tem sido associado a Marcelo Queiroga, o quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Queiroga até ganhou um apelido desairoso nas redes: Queirodes", escreve o colunista Marcos Nogueira, da Cozinha Bruta , na Folha de S. Paulo.

"Isso porque Queiroga está deliberadamente atrasando o início da vacinação contra a Covid-19 das crianças entre 5 e 11 anos de idade. Assim como Herodes era pau-mandado de Roma, o ministro segue ordens. Ele tenta lustrar com palavras vazias a inacreditável obsessão do presidente por implodir todos os pilares da civilidade", prossegue Marcos Nogueira.

"Bolsonaro vai à missa, indica juiz evangélico para o STF, põe Deus no slogan de campanha e confraterniza com Malafaias e Valdemiros. Mas a verdade que grita é: Bolsonaro usa o nome de Jesus para fazer o mal", diz ainda o colunista.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE