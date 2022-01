Reação em criança de São Paulo não foi causada por vacina

Apoie o 247

ICL

Da Rede Brasil Atual – Estudo do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo atestou que a vacina contra covid-19 não causou parada cardíaca em uma criança na cidade de Lençóis Paulista. A reação ocorreu 12 horas após a vacinação. No entanto, a causa foi a síndrome de Wolff-Parkinson-White, da qual a criança é portadora sem que a família soubesse. Essa condição congênita provoca crises de taquicardia, que podem desencadear a parada cardíaca.

A criança teve o quadro revertido. Levada para uma clínica particular e transferida para um hospital em Botucatu, permanece sob observação. A prefeitura de Lençóis Paulista informou que segundo a família a criança está consciente e estável.

De acordo com o laudo assinado pelo médico Eder Gatti, “a síndrome, até então não diagnosticada pela família, causou uma crise de taquicardia, que resultou em instabilidades hemodinâmicas. Não existe relação causal entre a vacina e o quadro clínico apresentado. Portanto, o evento adverso pós-vacinação está descartado”.

PUBLICIDADE

Na tarde de ontem (19), a prefeitura de Lençóis Paulista anunciou a suspensão da vacinação de crianças contra a covid-19 por uma semana devido ao episódio. O caso foi o suficiente para o movimento antivacina, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, ir para as redes sociais. Desde ontem, o assunto está entre os mais comentados no Twitter. “Lideranças antivacinas que estão querendo capitalizar, só prestam mais um desserviço”, comentou o médico infectologista Gerson Salvador em seu perfil.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE