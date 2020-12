Reino Unido afirma que mutação do coronavírus está “fora de controle” e decreta restrições Nível 4

Revista Fórum - O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou neste domingo (20) que está fora de controle uma variação do novo coronavírus. De acordo com ele, o vírus se espalha mais rapidamente do que outras cepas e levou ao aumento das restrições para os britânicos durante o período do Natal.

“A única maneira de fazer isso [controlar a mutação] é restringindo os contatos sociais e, essencialmente, especialmente nas áreas de Nível 4 [de restrições], todos precisam se comportar como se pudessem ter o vírus e essa é a maneira que podemos controlá-lo e manter as pessoas seguras “, disse ele.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais