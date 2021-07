Reino Unido anuncia que máscaras e distanciamento social não serão mais obrigatórios a partir de 19 de julho

O Reino Unido tem 64% da população vacinada com duas doses edit

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira (5) que a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção contra a Covid-19 cairá no dia 19 de julho, assim como outras medidas para conter o avanço da pandemia, como o distanciamento social, a recomendação de trabalho remoto e a restrição a reuniões.

Boates poderão reabrir e não haverá limites de capacidade em hospitais.

O avanço da vacinação no Reino Unido permite que o governo libere as atividades sem o risco de sobrecarregamento da rede hospitalar, segundo as autoridades.

No país, 86% da população adulta já está vacinada com uma dose. 64% tomaram as duas doses, segundo dados do governo.

A partir de 17 de junho, a França também desobrigou o uso de máscaras. Graças à baixa incidência do coronavírus, a Alemanha e outros países europeus consideram medidas semelhantes. (Com informações do G1).

