Reino Unido detecta dois casos da Ômicron, nova variante do coronavírus

247 - O Reino Unido detectou neste sábado (27) dois casos da Ômicron, nova variante do coronavírus identificada pela primeira vez na África do Sul e que tem causado temor ao redor do mundo por sua alta taxa de transmissibilidade e seu potencial de "driblar" os efeitos das vacinas.

O anúncio foi feito pelo secretário de saúde britânico, Sajid Javid. Os casos foram notificados em Chelmsford e Nottingham.

Javid informou que os casos estão interligados e que os infectados estão em isolamento ao lado de suas famílias enquanto mais testes e rastreamento de contato acontecem.

