Reino Unido libera teste de anticorpos do novo coronavírus com 100% de precisão

Um laboratório da Saúde Pública da Inglaterra concluiu que o exame da Roche, companhia de produtos farmacêuticos com sede na Suécia, detectou os anticorpos exatos desencadeados pelo vírus edit

247 - O sistema público de saúde do Reino Unido aprovou um teste de anticorpos para o novo coronavírus com precisão de 100%, de acordo com a imprensa britânica nesta quinta-feira (14).

Os exames de anticorpos mostram quem foi infectado, mas ainda não é possível saber se a presença de anticorpos do novo coronavírus implica na imunidade permanente.

Um laboratório da Saúde Pública da Inglaterra concluiu em 7 de maio que o exame da Roche, companhia de produtos farmacêuticos com sede na Suécia, detectou os anticorpos exatos desencadeados pelo vírus, mas as descobertas só vieram a público na noite desta quarta-feira (13). É um exame de sangue que verifica se o corpo já teve contato com o novo coronavírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.