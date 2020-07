Reitora da Unifesp: vacina contra Covid-19 testada no Brasil pode ter registro liberado em junho de 2021

Segundo a reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Soraya Smaili, "com a quantidade de pessoas que estão recebendo a vacina no mundo, é possível que tenhamos resultados promissores no início do ano que vem e o registro em junho" edit

247 - A reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Soraya Smaili, disse que a vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, e testada no Brasil, poderá ter o registro liberado em junho de 2021. Ao todo, 50 mil pessoas participam dos testes em todo o mundo, 10% delas no Brasil, sendo 2 mil em São Paulo, 2 mil na Bahia e 1 mil no Rio de Janeiro. A entrevista foi concedida à GloboNews.

"Com a quantidade de pessoas que estão recebendo a vacina no mundo, é possível que tenhamos resultados promissores no início do ano que vem e o registro em junho", disse Soraya Smaili, reitora da Unifesp.

O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) da Unifesp coordena a aplicação da vacina em São Paulo, que teve início em junho com voluntários da área da saúde.

De acordo com a plataforma Worldometers, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de confirmações (1,9 milhão) e mortes (74 mil) provocadas pelo coronavírus. Só perde para os Estados Unidos, com 3,5 milhões e 139 mil óbitos.

