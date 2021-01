Relatora vota pela aprovação das vacinas CoronaVac e Oxford/ AstraZeneca pela Anvisa

247 - A diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Meiruze Freitas, que é relatora dos pedidos para uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, votou pela aprovação dos imunizantes CoronaVac e de Oxford/AstraZenca, neste domingo, 17.

Esse voto abre caminho para os pedidos feitos pelo Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os demais 4 diretores vão se pronunciar sobre o voto da relatora, que foi favorável.

Ambas as vacinas também foram recomendadas pelas gerências técnicas da Anvisa, antes da votação dos diretores.

"Até o momento, não contamos com alternativa terapêutica disponível eficiente. Assim, compete a cada um de nós, cada um em sua esfera de atuação, tomar todas as medidas ao nosso alcance para diminuir o impacto da covid-19 sobre a vida do nosso país", afirmou.

"A autorização para uso emergencial a uma vacina precisa deixar claro que seus benefícios superam eventuais riscos. As duas vacinas atendem os critérios de segurança para o uso emergencial", disse a relatora.

