Revelado sintoma da Covid-19 que apenas vacinados possuem

Sputnik - Os vacinados no início de doença espirram frequentemente, segundo os dados do maior estudo do coronavírus e aplicativo para rastrear os casos da infecção, ZOE COVID Symptom Study.

Entre as pessoas não vacinadas o espirro não é considerado um sintoma da COVID-19, sendo mais associando com resfriado ou alergia.

"Embora muitas pessoas com COVID-19 possam espirrar, esse não é um sintoma definitivo porque espirrar é muito comum, especialmente nos meses quentes quando as pessoas podem ter rinite alérgica", disseram os cientistas.

As pessoas que receberam a vacina e depois ficaram infectadas pelo vírus, mesmo de forma leve, destacam o espirro como um dos sintomas da doença.

O espirro não está entre os sintomas frequentes do coronavírus, entre quais se incluem febre, perda de olfato e paladar, fadiga, dor de cabeça, diarreia, corrimento nasal, falta de ar e tosse persistente, entre outros.

"Se você foi vacinado e começou a espirrar muito inexplicavelmente, você deve ficar em casa e fazer o teste da COVID-19, especialmente se você mora ou trabalha com pessoas que estão em maior risco da doença", segundo os pesquisadores.

Anteriormente, vários cientistas alertaram sobre o perigo da cepa indiana do SARS-CoV-2, incluindo para os vacinados. A cepa tem duas mutações que reduzem em duas ou três vezes a defesa imunológica em vacinados e recuperados.

