Revista Nature: OMS suspende discretamente investigação sobre origens da Covid-19

MOSCOU, 15 de fevereiro (Sputnik) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu silenciosamente a segunda fase de uma investigação científica sobre as origens do coronavírus que causa a Covid-19, alegando incapacidade de realizar pesquisas na China devido a complicações da política mundial, reportou a revista científica britânica Nature, citando epidemiologistas.



"Não há fase dois", disse Maria Van Kerkhove, líder de doenças emergentes e zoonoses do Programa de Emergências de Saúde da OMS, à revista.



A epidemiologista também disse que a OMS planejava realizar o estudo em fases, mas “esse plano mudou” porque “a política em todo o mundo realmente dificultou o progresso na compreensão das origens”, segundo a reportagem.



Van Kerkhove acrescentou que o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se envolveu repetidamente com as autoridades chinesas e pediu a Pequim que demonstre abertura e compartilhe dados da Covid-19, disse a reportagem.



A segunda parte do estudo foi definida para incluir uma auditoria de laboratórios e instalações de pesquisa na área onde os primeiros casos de Covid-19 foram detectados em dezembro de 2019. O novo estudo faria parte do plano de cinco etapas, que a OMS estabeleceu para identificar de onde veio o coronavírus.



Em março de 2021, a OMS publicou um relatório da primeira missão de investigação de seus especialistas a Wuhan, na China, onde ocorreu o primeiro surto de Covid-19 no mundo. Os especialistas concluíram que o vazamento do vírus de um laboratório estatal em Wuhan era "extremamente improvável". Eles também disseram que havia uma grande possibilidade de que o vírus tenha sido transmitido aos humanos de morcegos por meio de outro animal.

OMS diz que nunca parou de pesquisar sobre a origem do COVID-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) continua a solicitar dados da China para determinar a origem da Covid-19, disse o porta-voz da organização, Tarik Jasarevic, à RIA Novosti na quarta-feira, observando que o artigo da revista Nature, que diz que a pesquisa foi interrompida, é falso.



O artigo é impreciso e enganoso, razão pela qual a organização pediu correção ou esclarecimento, disse o porta-voz, observando que a OMS sempre e consistentemente afirmou que, para avançar o conhecimento, precisava e ainda precisa de acesso à China.

