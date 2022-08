Ricos, brancos e bolsonaristas são grupos que menos tomaram vacina contra Covid; Lula lidera entre os vacinados

Entre os mais ricos —quem tem uma renda superior a seis salários mínimos—, 41% afirmam ter recebido uma ou nenhuma dose do imunizante edit

247 - A parcela da população brasileira mais descrente com a vacina contra a Covid-19 é branca, rica, bolsonarista e evangélica. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Sou Ciência (Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência), da Unifesp. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Entre os mais ricos —quem tem uma renda superior a seis salários mínimos—, 41% afirmam ter recebido uma ou nenhuma dose do imunizante, contra 59% que dizem ter recebido ao menos duas. No geral da população, esses números são respectivamente de 21% e 79%.

Além disso, 32% de quem tem o ensino superior completo, 29% de quem se declarou branco e 29% dos homens entrevistados afirmaram terem tomado uma ou nenhuma dose da vacina, também acima da média da população geral.

A maior adesão ao imunizante está entre os mais pobres (86%) — cuja renda é de até um salário mínimo— com apenas o ensino fundamental (89%), mulheres (89%) e negros (87%).

Fatores políticos também influenciam no tema. A pesquisa mostra que 90% de quem diz votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomaram duas, três ou mais doses da vacina contra a Covid-19. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), a porcentagem cai para 63%.

