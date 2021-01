Rio anuncia início da vacinação contra Covid-19 em janeiro

Sobre datas definidas, o secretário de Saúde da cidade do Rio, Daniel Soranz, afirmou que é necessário esperar o anúncio do Ministério da Saúde. "Começamos a vacinar no mês de janeiro, isso já está certo. Agora, quando serão as datas exatas de cada fase de imunização, isso será divulgado pelo pelo PNI, pelo ministro Eduardo Pazuello” edit

247 - O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, afirmou em coletiva de imprensa neste domingo (3) que a vacinação contra a Covid-19 no estado terá início ainda no mês de janeiro e imunizará 2,6 milhões de cariocas, seguindo os grupos prioritários: trabalhadores de saúde, pessoas com 75 anos ou mais, idosos em abrigos, asilos ou casas de repousos, indígenas e quilombolas.

O governador em exercício do Rio, Claudio Castro (PSC), se reuniu com o prefeito da capital, Eduardo Paes (DEM), para discutir estratégias de combate ao coronavírus. Ambos comunicaram que o estado seguirá o que for definido pelo plano nacional de vacinação, que será anunciado nesta segunda-feira (4) pelo Ministério da Saúde. “Amanhã o ministro Pazuello vai anunciar as datas. Ouvi dizer que seria no dia 20 de janeiro, um presente para a cidade do Rio de Janeiro, já que é Dia de São Sebastião. O Estado e a cidade vão seguir o PNI”, disse Paes.

O secretário Soranz afirmou que as datas dependerão do que for anunciado pelo Ministério da Saúde. “Em relação ao calendário, começamos a vacinar no mês de janeiro, isso já está certo. Agora, quando serão as datas exatas de cada fase de imunização, isso será divulgado pelo pelo PNI, pelo ministro Eduardo Pazuello”.

