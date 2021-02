Rio registra presença de variante brasileira da Covid-19

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou nesta terça-feira, 16, a presença no Rio de Janeiro da variante brasileira do coronavírus, encontrada pela primeira vez no estado do Amazonas.

A mutação é chamada de P.1. Ela é mais transmissível, embora não se tenha confirmação de que seja mais letal.

"A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), confirma a informação de que foi detectado caso da variante de Manaus do SARS-CoV-2 mediante análise laboratorial", disse, em nota.

