Rússia anuncia preparativos para vacinação em massa contra a Covid-19

Sputnik - Ministro da Saúde russo afirma que testes clínicos pós-registro da vacina russa contra o coronavírus começam nesta semana.

Em declaração a jornalistas, o ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, afirmou:"No [processo de] registro, se encontram algumas vacinas [contra o coronavírus]. [A produção da vacina] em volumes máximos se dará entre novembro e dezembro."

Desta forma, a vacinação em massa contra a COVID-19 na Rússia tem prazo previsto para começar entre novembro e dezembro.

Ainda de acordo com o ministro, alguns voluntários para os próximos testes clínicos já foram selecionados.

"Os grupos para observação pós-registro estão sendo formados. Mais de 2.500 pessoas já foram selecionadas, e, ao total, serão 40.000 [voluntários]", acrescentou Murashko.

Em primeiro lugar, a vacina será concedida a pessoas que fazem parte dos grupos de risco.

"[Para] os grupos de risco, as primeiras vacinas serão concedidas em pouco volume já em setembro, e uma cobertura mais massiva da vacinação está planejada para depois de novembro e dezembro", acrescentou Murashko.

"Nós vemos que a vacina é efetiva e segura", disse o ministro.

Vacinas contra o coronavírus

No início do mês, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a primeira vacina a ser registrada no mundo contra a COVID-19, doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

A vacina, chamada Sputnik V, foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya.

Já na semana passada, Putin afirmou que uma segunda vacina contra o coronavírus ficará pronta em setembro.

