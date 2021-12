Rússia começa a recrutar voluntários para testar vacina nasal contra a covid-19

O diretor do Centro, Alexander Gintsburg, disse que a forma nasal seria um acréscimo à vacina regular para garantir uma barreira extra à infecção edit

MOSCOU, TASS – Uma campanha de recrutamento de voluntários para testar uma vacina de coronavírus nasal terá início na Rússia em 15 de janeiro, disse Alexander Gintsburg, diretor do Centro Gamaleya, o desenvolvedor da vacina, ao TASS na quinta-feira.

“O recrutamento de voluntários para testes de vacina contra o coronavírus nasal começará no dia 15 de janeiro. Os testes começarão imediatamente após a escolha dos primeiros voluntários", disse ele.

Junto com a vacina, também será testado o sistema de testes do Centro para identificação de anticorpos contra o coronavírus após o uso da vacina nasal. "O maior problema no processo de desenvolvimento da forma de vacina nasal foi a criação de um sistema de teste e os marcadores que indicariam que nossos sistemas de teste realmente identificam os títulos de anticorpos e que esses títulos são suficientes para garantir a proteção", disse Gintsburg.

“Nós desenvolvemos [o sistema de teste] e vamos estudar como ele pode nos ajudar em nossos testes. Vamos precisar dos sistemas de teste um pouco mais tarde, quando os voluntários forem vacinados [com a forma nasal], cerca de duas a três semanas depois. E veremos como nossos sistemas de teste funcionam ", acrescentou.

Em outubro, o Centro Gamaleya recebeu uma autorização do ministério da saúde da Rússia para a segunda fase de testes clínicos de uma forma nasal da vacina contra o coronavírus. O diretor do Centro, Alexander Gintsburg, disse que a forma nasal seria um acréscimo à vacina regular para garantir uma barreira extra à infecção, pois ajuda a desenvolver a imunidade do tecido na faringe nasal.

