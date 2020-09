Rússia fecha acordo para vender 50 milhões de vacinas ao Brasil

Além do Paraná, um segundo estado, que deve ser a Bahia, também comprará a Sputnik V, vacina desenvolvida pela Rússia contra a Covid-19. "Isso para nós é uma parceria importante", disse o diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos, Kirill Dmitriev edit

Sputnik - Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) anuncia o envio de até 100 milhões de doses de sua vacina Sputnik V contra a Covid-19 para América Latina.

O diretor-geral do RFPI, Kirill Dmitriev, anunciou o volume de doses da vacina com destino ao Brasil.

"No Brasil, nós já fechamos acordo com o estado do Paraná, e amanhã [11] anunciaremos o acordo com mais um estado. Eles vão comprar 50 milhões de doses da vacina, e isso para nós é uma parceria importante", declarou Dmitriev.

No início de setembro, o Paraná havia anunciado início dos testes da vacina russa em pelo menos dez mil voluntários a partir de outubro.

O acordo com o RFPI inclui, além de uma terceira fase de testes, a produção e distribuição do medicamento no território do Brasil .

Quanto ao fornecimento do medicamento à América Latina, Dmitriev disse:

"Ontem [9], nós acordamos o fornecimento de 32 milhões de doses da vacina para o México . Em breve, literalmente amanhã, nós anunciaremos o fornecimento de até 100 milhões de doses para outros países da América Latina", declarou Dmitriev durante videoconferência com representantes de países latino-americanos.

Sputnik V

Nesta quinta-feira (10), cientistas do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, desenvolvedor da vacina, defenderam que os dados publicados na revista The Lancet sobre os testes clínicos do medicamento são confiáveis , ao passo que cientistas estrangeiros duvidaram da autenticidade dos dados.

Especialistas da revista científica fizeram uma perícia dos dados, de acordo com o Centro Gamaleya.

Enquanto isso, o medicamento tem atraído a atenção de diversos países do mundo, sendo que parte deles é latino-americana.

Por sua vez, Denis Logunov, vice-diretor do Centro Gamaleya, voltou a assegurar a eficácia da vacina hoje (10).

"Tal sistema dos testes pré-clínicos iniciais e dos testes clínicos de primeira e segunda fases posteriores mostra que ela [a vacina Sputnik V] induz uma resposta imunológica em 100% dos casos", afirmou Logunov em declaração à imprensa.

