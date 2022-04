Saiba quais são os novos sintomas da Covid -19

Apoie o 247

247 - O Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido divulgou nesta semana uma lista de 9 novos sintomas associados à Covid-19 em adultos. As informações são do portal G1.

Anteriormente, o serviço público britânico listava somente os três principais sintomas clássicos da doença: tosse “nova” e contínua (tossir muito por mais de uma hora ou o equivalente a 3 ou mais episódios de tosse em 24 horas), temperatura alta ou calafrios e perda ou mudança no olfato ou paladar.

Agora, a lista inclui os seguintes sintomas:

Falta de ar Fadiga ou exaustão Dores no corpo Dor de cabeça Dor de garganta Nariz entupido ou escorrendo Perda de apetite Diarreia Náuseas ou vômitos

