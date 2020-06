'Salto genético' do coronavírus facilita sua propagação, diz pesquisa

De acordo com o estudo pela geneticista Maria Cátira Bortolini, da UFRGS, para ingressar no hospedeiro humano, o Sars-CoV-2 cooptou a proteína ACE2, que está relacionada ao metabolismo do sistema cardiovascular edit

247 - Pesquisadores liderados pela geneticista Maria Cátira Bortolini, coordenadora do Laboratório de Evolução Humana e Molecular, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), afirmaram que mutações aleatórias levaram o coronavírus (Sars-CoV-2) a ter afinidade com uma proteína, a ACE2, presente nas células dos sistemas cardiovascular e respiratório humanos. As pessoas têm os mesmos aminoácidos em 30 pontos chaves do contato entre o vírus e a ACE2, o que facilita a propagação da pandemia de covid-19. As informações são da BBC.

De acordo com o estudo, para ingressar no hospedeiro humano, o Sars-CoV-2 cooptou a proteína ACE2, que está relacionada ao metabolismo do sistema cardiovascular. Quando age de forma equivocada, ela está envolvida em hipertensão, infarto do miocárdio e arterioscleros. Por consequências, as pessoas com problemas cardíacos são do grupo de risco para a Covid-19, que já atingiu 6,4 milhões de pessoas e matou 382 mil em nível global, segundo a plataforma Worldometers.

"Descobrirmos que esta proteína, considerando 30 pontos de contato com o vírus, é invariável em qualquer população humana", diz Maria Cátira. "Isso significa que, potencialmente, somos todos igualmente suscetíveis ao micro-organismo. Portanto, há outros mecanismos para explicar a heterogeneidade da infecção e da doença em humanos, como, por exemplo, o sistema imunológico, cuidados, isolamento social ou tratamento médico".

O trabalho, revisado por outros pesquisadores, será publicado em breve na revista científica de circulação internacional Genetics and Molecular Biology, publicação da Sociedade Brasileira de Genética.

