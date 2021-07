São Paulo será o primeiro Estado do Brasil a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou neste domingo que o Estado vacinará adolescentes de 12 a 17 anos, a partir de 23 de agosto.

Ele também anunciou a redução do prazo para vacinar os adultos.

"Aceleramos ainda mais a vacinação no Estado de SP: 20/08 finalizaremos 1ª dose da população adulta; 23/08 iniciaremos vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos; Isso só foi possível pq o Governo de SP comprou 30 milhões de novas doses da Coronavac. Breve SP voltará ao normal”, postou no Twitter.

Segundo o jornal O Globo, o plano é encerrar a vacinação dos adolescentes até 30 de setembro.

São Paulo é o primeiro Estado a apresentar um plano amplo de vacinação para os menores de 18 anos.

Todo o cronograma foi antecipado.

— Essa antecipação é fruto da aquisição de doses extras da Covonavac junto à Sinovac: 2,6 milhões das doses estão em centro que fará a distribuição das doses aos municípios e (vamos receber) 1,3 milhão de doses até 30 de julho — afirmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Enquanto adultos podem receber as vacinas AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Jannsen, adolescentes só podem ser imunizados com a Pfizer/BioNTech por enquanto. Esse imunizante recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a partir de estudos conduzidos em outros países com essa faixa etária.

A campanha de vacinação segundo o jornal, é uma tentativa de Doria de se cacifar para a disputa presidencial no ano que vem.

Mas, antes da candidatura, ele tem que passar pelas prévias do PSDB — Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também disputa a legenda.

Na mais recente pesquisa do Datafolha, Doria aparece com 5% das intenções de voto, em empate técnico com Luiz Henrique Mandetta, do DEM. Lula tem 46%, Bolsonaro, 25, e Ciro Gomes, 8.

Lula venceria as eleições em primeiro turno.

