Saúde prepara mutirão para não perder doses da Janssen perto do vencimento

Remessa com quase 3 milhões de doses do imunizante será entregue ao Brasil perto da data de vencimento, em 27 de junho edit

247 - As cerca de 2,8 milhões de doses de vacina da Janssen que serão recebidas pelo Brasil estão perto da data de validade, e vencem já no dia 27 de junho. Por causa disso, o Ministério da Saúde prepara um mutirão para não perder os imunizantes. As informações são da analista da CNN Renata Agostini.

Ainda não há uma previsão da chegada do lote. Segundo integrantes da pasta, já há um contato com o Ministério da Defesa para formar uma estratégia para colocar a campanha de vacinação em massa em prática. A ação pode contar com o Exército, caso o prazo fique muito curto.

Por causa da proximidade do vencimento das vacinas, os imunizantes serão destinados apenas às capitais. O governo prevê distribuir os medicamentos em 24 horas para a maior parte dos municípios, mas o prazo pode se estender para 48 horas em algumas cidades.

