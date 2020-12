Sem plano de vacinação, Brasil registra 836 novas mortes por Covid-19, o maior número desde agosto

O Brasil atingiu o maior número de mortes diárias desde de 13 de agosto e o total de mortes no País chegou a 178.995 edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 53.453 novos casos de coronavírus, o que representa a maior contagem diária desde meados de agosto e eleva o total de infecções no país a 6.728.452, informou o Ministério da Saúde.

A notificação diária de casos havia ultrapassado a marca de 53 mil pela última vez em 13 de agosto, quando 60.091 infecções foram computadas, de acordo com os dados do governo, que tem apontado para um repique da doença no país.

Também foram reportadas nesta quarta-feira 836 novas mortes em decorrência da Covid-19, com o total de óbitos atingindo 178.995, acrescentou o ministério.

Estado mais afetado pela doença no país, São Paulo atingiu nesta as marcas de 1.306.585 casos e 43.461 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas (448.880 casos, 10.429 mortes), mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados (378.084 casos, 23.430 mortes).

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

