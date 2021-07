Sintomas da variante Delta da Covid-19 parecem ser diferentes dos da cepa tradicional

Usando o sistema de autoavaliação de um aplicativo móvel, dados do Reino Unido sugerem que os sintomas mais comuns da Covid-19 podem ter mudado daqueles que tradicionalmente são associados com o vírus edit

Agência Sputnik - Novos dados sugerem que as pessoas infectadas com a variante Delta da COVID-19 têm sintomas diferentes dos apresentados pelas que se infectaram com a cepa inicial do coronavírus.

Usando o sistema de autoavaliação de um aplicativo móvel, dados do Reino Unido sugerem que os sintomas mais comuns da COVID-19 podem ter mudado daqueles que tradicionalmente são associados com o vírus, segundo The Conversation.

O relatório não leva em conta a variante com que foram infectados os participantes. No entanto, atualmente a cepa Delta predomina no Reino Unido, então os sintomas registrados provavelmente pertencem a esta variante do vírus.

Os sintomas atualmente registrados mais comuns são dor de cabeça, dor de garganta, corrimento nasal, febre e tosse.

Febre e tosse foram sempre sintomas comuns da COVID-19, algumas pessoas tiveram dor de cabeça e dor de garganta, mas o corrimento nasal foi raramente relatado em dados anteriores. Enquanto isso, a perda do olfato, que era originalmente bastante comum, agora ocupa o nono lugar.

Há várias razões para que os sintomas possam evoluir desta maneira. Poderia ser porque os dados originalmente provinham sobretudo de pacientes internados, que tiveram a doença grave. Considerando o nível mais alto de vacinados entre as faixas etárias mais elevadas, os jovens agora são responsáveis pela proporção maior dos casos da COVID-19 e tendem a possuir sintomas mais suaves.

Além disso, a situação pode ser ligada à evolução do vírus e às características diferentes da variante Delta. Os novos dados são importantes, porque o que um infectado poderia considerar ser um leve resfriado de inverno, com corrimento nasal e dor de garganta, pode ser um caso da COVID-19.

