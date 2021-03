Sob Pazuello, Saúde corta em 35% previsão de vacinas para março

Sputnik – O Ministério da Saúde diminuiu para 30 milhões a previsão de doses de vacina contra a COVID-19 disponíveis em março, representando um corte de 35% em relação à estimativa inicial.

Com uma perspectiva inicial de 46 milhões de doses para o mês de março, a pasta já havia diminuído a previsão de vacinas disponíveis para 38 milhões, depois para 37 milhões, chegando à estimativa de 30 milhões neste sábado (6).

De acordo com o balanço da vacinação, divulgado por consórcio de veículos de imprensa neste sábado (6), o número de pessoas vacinadas com a primeira dose no Brasil chegou a 8.135.403, o que representa apenas 3,84% da população do país, sendo que 2.686.585 dessas pessoas já receberam a segunda dose (1,27%).

​Enquanto isso, o número de mortos por conta da COVID-19 no Brasil bateu um novo recorde com 10 mil óbitos registrados em uma semana, o pior número desde o início da pandemia. No total, o país teve 264.446 mortes e 10.945.156 casos de coronavírus confirmados.

