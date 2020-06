Subnotificação deve ser maior que 12 vezes o número de infectados, afirma ex-secretário de Vigilância Sanitária

247 - O ex-secretário de Vigilância Sanitária Wanderson Oliveira, Doutor e Mestre em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), afirmou que a subnotificação de casos confirmados de coronavírus no Brasil deve ser até 12 vezes maior que os números registrados pelo Ministério da Saúde. A informação é do jornal O Globo.

“Digo isso porque os testes são ruins. Esses testes sorológicos são ruins e se torna pior usando a punção digital. Devia ser punção venosa. Não deveria ser usado na ponta do dedo”, afirma Wanderson.

O ex-secretário disse que não será possível ter acesso à realidade de infectados enquanto não existir um teste sorológico confiável no Brasil, acrescenta a reportagem.

Durante uma live com o doutor de microbiologia Atila Iamarino, ele afirmou que está com suspeita de Covid-19. “Está todo mundo aqui em casa com suspeita. Estamos em isolamento, relatou.

Wanderson levantou um cálculo com base na situação atual dos estados brasileiros e na letalidade do vírus, estimando que teríamos hoje mais de quatro milhões de casos.

