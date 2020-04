SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, diz empresária Luiza Trajano

Presidente do Conselho Administrativo do Magazine Luiza elogia o Sistema Único de Saúde, apoia medidas de isolamento horizontal e pede calma à população. Para ela o problema do SUS é "falta de gestão" edit

247 - Ao falar em um debate sobre a importância da solidariedade durante a pandemia, promovido pela XP investimentos, a empresária Luiza Trajano defendeu o distanciamento social como forma de prevenir a propagação do coronavírus e disse que é inócuo abrir o comércio. Em sua opinião, se isto ocorrer, não haverá clientes.

Todos os 20 mil funcionários das lojas físicas do Magalu receberam férias, o que deixou a empresa operando com 50% do faturamento, que vem do ecommerce.

Luiza Trajano elogiou o SUS, que segundo ela é perfeito, o melhor sistema de saúde pública do mundo. “O que falta é gestão”, informa reportagem da jornalista Giovanna Reis da Folha de S.Paulo.



O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa