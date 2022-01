Tabata Amaral, Marcelo Freixo e João Campos estão com Covid

Diversos políticos brasileiros têm sido diagnosticados com Covid-19 nas últimas semanas edit

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) confirmou, nesta quinta-feira (6), que foi diagnosticada com Covid-19. Em rede social, a parlamentar afirmou estar bem e em isolamento.

O prefeito do Recife e namorado de Tabata, João Campos (PSB-PE), também está infectado. Essa é a segunda vez que o líder do executivo da capital pernambucana tem a doença, informa o jornalista Tayguara Ribeiro na Folha de S.Paulo.

Nas redes sociais, João Campos disse que outros familiares que passaram o Réveillon com ele também tiveram diagnóstico positivo. Na noite da virada do ano, o prefeito estava no Recife.

Marcelo Freixo, deputado pelo mesmo partido de Tabata, é outro político com Covid. Segundo ele, seus sintomas são leves após ter tomado três doses da vacina contra o coronavírus.

