Testes de Covid estão em falta em todo o País. Associação de laboratórios sugere parar testagem de assintomáticos

247 - Em meio à explosão de contágio pela variante ômicron, do coronavírus, e do apagão de dados pelo Ministério da Saúde, o Brasil também sofrerá com a escassez de testes para o diagnóstico da Covid-19.

A iminente falta de insumos para realização de testes RT-PCR – que identificam o material genético do vírus – e de testes de antígeno – que detectam proteínas ligadas ao coronavírus, levou a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) a recomendar que laboratórios privados interrompam a testagem de pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos.

Em nota, a Abramed sugere que sejam priorizados "os pacientes que tenham maior gravidade de sintomas, pacientes hospitalizados e cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, trabalhadores assistenciais da área da saúde, e colaboradores de serviços essenciais".

Segundo o jornal O Globo, os exames realizados pela rede privada de saúde entre os dias 3 e 8 de janeiro de 2022 ultrapassam em 98% o número de exames realizados em comparação com a semana do natal, entre 20 e 26 de dezembro.

A recomendação da associação é de que os laboratórios priorizem a testagem em pacientes graves, trabalhadores da saúde e outros profissionais essenciais. "Não é possível mensurar nesse momento até quando poderemos atender, mas há um risco real de desabastecimento", disse na nota o presidente do Conselho da Abramed, Wilson Shcolnik.

Wajngarten ataca Anvisa

A falta de insumos para a testagem levou o ex-secretário de Comunicação de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, a atacar a Agência Nacional de Vigilância Sanitátia (Anvisa), responsável pela liberação dos insumos.

De acordo com Wajngarten, laboratórios e hospitais estão “reclamando de uma ‘operação padrão’ na liberação de insumos para testes de Covid e Influenza por parte do órgão responsável pela liberação dos mesmos”.

Players do setor de laboratórios e hospitais reclamando de uma “operação padrão” na liberação de insumos para testes de COVID e influenza por parte do órgão responsável pela liberação dos mesmos. Tá muito óbvio que se trata de um ataque ao Governo em se comprovando. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) January 12, 2022