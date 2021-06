Tripulante indiano é a segunda vítima da variante Delta no Brasil

Um homem indiano de 54 anos que havia desembarcado no litoral maranhense no dia 14 de maio morreu no sábado em São Luís, após ter testado positivo para a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia edit

247 - Um homem indiano de 54 anos morreu em São Luís (MA) no sábado (26) após ter contraído a variante Delta do novo coronavírus, informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O homem, que desembarcou no dia 14 de maio do navio MV Shandong da Zhi no litoral maranhense, estava internado há 43 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular. A causa da morte não foi divulgada.

A embarcação vinha da Malásia e continha outros 23 tripulantes. Outros cinco que estavam na tripulação testaram positivo para a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia.

O indiano é a segunda vítima dessa cepa no Brasil. A primeira foi uma mulher grávida de 42 anos que havia viajado para o Japão e retornado à Apucarana, no norte do Paraná. Ela morreu em 18 de abril.

