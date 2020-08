Tudo o que você precisa saber sobre a vacina russa contra o coronavírus

Da Sputnik - A vacina russa chega enquanto países ao redor do mundo se preparam para a possibilidade de uma segunda onda de infecções por coronavírus. A onda inicial já infectou mais de 20 milhões de pessoas e ceifou a vida de mais de 736.000, dizimando as economias de muitos países no processo.

Em um anúncio histórico, o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira, 11 de agosto, revelou que o Instituto de Pesquisa Gamaleya do país havia concluído os testes e o registro da primeira vacina do mundo contra o coronavírus.

A distribuição da vacina para os grupos que mais precisam começará em breve, embora o medicamento ainda não chegue às prateleiras para uso mais amplo.

Aqui está o que você precisa saber sobre a vacina que pode marcar o início do fim da pandemia global .

A vacina protege efetivamente uma pessoa contra o coronavírus por até dois anos após a injeção.

Esse período prolongado de proteção é possível devido à vacina ser baseada em vetores virais - um adenovírus humano inofensivo entrega uma porção do vírus Covid-19 a um corpo humano, forçando-o a formar uma resposta imune a ele.

A vacina consiste em duas injeções, administradas em um intervalo de três semanas.

O registro da vacina ocorreu após uma série de testes realizados em animais e dois grupos formados por 38 voluntários humanos. Eles provaram que a vacina é inofensiva e eficaz na geração de imunidade à infecção por coronavírus.

Pessoas com idade entre 18 e 60 anos, que não tenham alergia a seus componentes e não estejam grávidas podem se vacinar com o medicamento . No entanto, aqueles que sofrem de doenças respiratórias terão que esperar até que a doença passe antes de serem vacinados.

O medicamento será distribuído principalmente para profissionais de saúde que lidam com pacientes com coronavírus. De acordo com os documentos de registro, a vacina estará disponível para o público em geral a partir de 1º de janeiro de 2021.

A produção em massa da vacina deve começar em um futuro próximo. Além do Instituto de Pesquisa Gamaleya, que desenvolveu a vacina, ela será produzida em uma farmacêutica da russa AFK Sistema, que prometeu uma produção de cerca de 1,5 milhão de doses por ano.

Moscou também assinou acordos com cinco outros países para produzir até 500 milhões de doses da droga nos primeiros 12 meses.

A vacina foi registrada como Gam-Covid-Vac, mas será distribuída com o nome "Sputnik V". O site oficial da droga explica que o sputnik original, o primeiro satélite soviético, desencadeou pesquisas espaciais globais e agora a vacina Covid-19 russa criará o chamado "efeito Sputnik" para o resto do mundo lutando contra a pandemia do coronavírus.

De acordo com o vice-diretor de trabalhos científicos do Instituto de Pesquisa Gamaleya, Denis Logunov, a pesquisa da vacina começou em fevereiro deste ano e foi concluída duas semanas depois. Esse ritmo rápido de desenvolvimento foi atribuído à equipe que utilizou um trabalho anterior em outro coronavírus - MERS - para criar a vacina Covid-19.

