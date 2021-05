UE estuda criar passaporte para turistas vacinados; imunizante chinês pode ficar de fora

247 - A União Europeia anunciou nesta segunda-feira, 03, que vai criar um passaporte para que turistas imunizados com as quatro vacinas aprovadas pela agência de saúde da UE (Astrazeneca, Pfizer, Moderna e Jansen) possam circular livremente entre os 27 países. O bloco estuda a possibilidade de incluir a vacina fabricada na China, a CoronaVac, que dependerá da chancela da OMS e da decisão de cada um dos 27 países, segundo informações da coluna do jornalista Jamil Chade, do UOL.

De acordo com a UE, com o documento será possível que as pessoas imunizadas possam circular entre as fronteiras internas, movimentando a economia local com a chegada do verão, salvando milhões de empregos perdidos com a pandemia de Covid-19.

No entanto, como revela a coluna, negociadores questionam o parlamento sobre o fechamento das portas para os turistas imunizados com as vacinas chinesa e russa – fora da lista- justamente quando a economia mais precisa de capital estrangeiro.

Até o momento 25 emendas já foram apresentadas ao projeto inicial pedindo que a UE considere reconhecer não só as vacinas aprovadas pela agência do bloco, mas também as da OMS.

