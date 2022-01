"Um vírus informacional se espalhou pelo mundo. Muitas pessoas que se deixaram contaminar estão morrendo", diz Nicolelis

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o cientista Miguel Nicolelis falou sobre os problemas da desinformação em meio à pandemia do coronavírus. “Um vírus informacional se espalhou pelo mundo”, disse. “Muitas pessoas que se deixaram contaminar estão morrendo".

Segundo Nicolelis, faltam canais de comunicação dos governos com a população para levar “notícias e esclarecimentos científicos”. Para ele, um “vírus informacional” se espalhou pelo mundo e infectou mentes de dezenas de milhões de pessoas. “Algumas delas estão morrendo por causa dessa crença”.

Nicolelis falou também sobre o fenômeno do negacionismo nos Estados Unidos. “É um vírus informacional que se espalhou e colonizou a mente de milhões de americanos. O país que mais gasta em saúde per capta, o país com maior PIB do mundo está tendo a maior mortalidade do mundo”, afirmou.

A variante ômicron é responsável por 95,4% das novas infecções de Covid-19 nos Estados Unidos, segundo balanço da última terça-feira (4) dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país.

