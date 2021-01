União Europeia fecha acordo para compra de mais 300 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19

O bloco chegou a um acordo com a farmaceútica para aumentar seu estoque de 300 milhões para 600 milhões de doses edit

247 - A União Europeia (UE) chegou a um acordo com a farmacêutica Pfizer e o laboratório alemão BioNTech, que juntos produzem um imunizante contra a Covid-19, para aumentar seu estoque de 300 milhões para 600 milhões de doses.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira.

"Temos, atualmente, acesso a 300 milhões de doses da vacina BioNTech/Pfizer. A boa notícia agora é que acertamos com BioNTech/Pfizer para ampliar este contrato. Com o novo acordo, compraremos um total de até 300 milhões de doses a mais da vacina BioNTech/Pfizer", disse, conforme reportado no Globo.

O comunicado oficial especifica que as doses estão previstas para chegar no bloco no segundo trimestre de 2021.

A vacina da Moderna também foi autorizada pela agência reguladora do bloco. Com isso, 380 milhões de europeus já podem ser vacinados, mais de 80% da população da UE.

Segundo von der Leyen, o bloco irá adquirir 2.3 bilhões de doses da vacina.

O conhecimento liberta. Saiba mais