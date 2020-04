Único país escandinavo a não fazer quarentena, Suécia vê número de mortes por covid-19 disparar

Opera Mundi - A Suécia, único país da Escandinávia, região norte da Europa, que não adotou medidas de isolamento social contra o novo coronavírus, assiste a uma rápida escalada nos números de mortes em decorrência da covid-19.

Mantendo escolas, restaurantes, bares e academias em funcionamento, o país alcançou nesta quinta-feira (23/04) um total de 1.937 vítimas da covid-19, segundo os mapas e gráficos elaborados pelo site Our World in Data, um projeto vinculado à Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Além disso, a diferença entre o número de vítimas na Suécia e nas vizinhas Dinamarca, Noruega e Finlândia, que adotaram ações de isolamento e restrições de trânsito para combater a pandemia, é enorme .

Com uma postura divergente de seus vizinhos, a Suécia adotou uma estratégia chamada de "baixa escala", ou seja, não impôs medidas de restrições para todos os cidadãos. A Agência de Saúde Pública do país pediu somente que as pessoas ficassem distantes umas das outras e que os idosos permanecessem em casa. Escolas primárias, restaurantes, bares e academias, por exemplo, continuaram funcionando normalmente.

O epidemiologista chefe que comanda a agência de saúde sueca, Anders Tegnell, chegou a defender que parte da população contraísse o vírus para que adquirisse imunidade. “Em grande medida, a Suécia optou por recomendar medidas voluntárias porque é assim que estamos acostumados a trabalhar”, disse à emissora CNBC.

O governo dinamarquês, por sua vez, já havia adotado a quarentena antes mesmo de registrar a primeira morte por covid-19. Até o momento, a Dinamarca contabiliza 384 mortes e 8.073 casos confirmados do novo coronavírus.

A Finlândia decretou em março um estado de emergência para combater a covid-19 e atualmente o país tem a menor taxa de óbitos da região da Escandinávia, com 149 mortes.

Com as fronteiras fechadas, a Noruega permite somente que noruegueses e estrangeiros que residem no país de entrarem no território. A medida de fechar as fronteiras não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial. Creches, escolas e universidades também estão suspensas, assim como jogos e shows.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.