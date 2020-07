Vacina chinesa é autorizado pela Anvisa para testes em humanos no Brasil

Pedido de liberação dos testes da vacina, enviado pelo Instituto Butantan, foi anunciado no dia 11 de junho por João Dória. A Anvisa afirmou que os exames do imunizante devem ser desenvolvidos em diferentes lugares do Brasil edit

247 – A realização de testes de vacina contra o novo coronavírus, que foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, foi autorizada na sexta-feira (3) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Instituto Butantan enviou um pedido de liberação, anunciado no dia 11 de junho por João Dória. A Anvisa afirmou, através de nota, que os exames do imunizante devem ser desenvolvidos em diferentes lugares do Brasil. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A vacina chamada CoronaVac já passa pela terceira fase de testagem, onde pode ser administrada em um número maior de pessoas. O estudo clínico envolverá 9 mil voluntários nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, acrescenta a reportagem.

Os estudos da primeira e segunda fases, realizados em humanos e animais, demonstram segurança e capacidade de provocar resposta imune, de acordo com afirmação da Anvisa.

